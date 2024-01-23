2月1日立法院將迎接第11屆的立法委員，國民黨準立委徐巧芯表現備受關注。徐巧芯昨（22）日透露，收到資深媒體人陳揮文送來的IPad，上面還寫著「賀高票當選立委 巧芯巧芯得第一」，讓徐巧芯直呼太貼心。

徐巧芯昨在臉書PO出與IPad的合照，並透露這是陳揮文送的，上面更有「賀高票當選立委 巧芯巧芯得第一」字樣，讓徐巧芯直呼陳揮文太貼心。徐巧芯也強調，未來會帶著這個IPad前進國會繼續戰鬥。陳揮文則轉發此貼文，並恭喜徐巧芯前進立法院，他也強調，國民黨需要更多更多的徐巧芯。

該文引來許多討論，網友紛紛表示「等不及要看到委員開議的表現了」、「打擊弊案」、「期待巧芯監督的力量」、「期待巧芯委員拿著新武器，好好電電執政黨那些亂七八糟的官員」、「期待在立法院幫我們監督政府」。

2024立委選舉，在台北市第7選區（松山、信義）部分，徐巧芯以8萬9727票、得票率52.62％，擊敗票數7萬6113的民進黨許淑華。