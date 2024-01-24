美商大廠科慕公司桃園觀音廠去年關廠後，頻傳勞資爭議、工安意外等案，上周廠內鹽酸管線破裂汙染大堀溪，造成上萬隻魚死亡，桃園市環保局依法告發，明將到場檢查魚屍清理情形。據悉，桃園市副市長蘇俊賓已開跨局處會議，要求相關單位嚴格監督撤廠事宜，避免工安、環保問題再發生。

科慕觀音廠上周鹽酸管線破裂，業者第一時間防堵，但仍有疏漏並流入大堀溪，且未於事發後3小時內通知地方主管機關，環保局依違反《水汙染防治法》第28條規定告發，最高可處600萬元罰款，市府也將向業者求償清理魚屍費用，市議員吳進昌也呼籲市府以跨局處加強監督。

據了解，鹽酸外漏已對當地生態造成嚴重影響，上萬隻魚屍已在20日當天清理約9成5，近幾天業者仍有派員到場，巡查清理因洋流殘留的魚屍，環保局限期24日要清理完畢，明日將派員複查，若發現未改善完成仍會持續告發。

針對此案，蘇俊賓已邀集經發局、環保局、地政局、法制局及勞檢處等單位跨局處研議，督促科慕公司高層更重視工廠管理，避免工安及環保等問題再發生，若還有相關狀況，後續不排除「限制移轉」手段，嚴加監督業者妥善處理撤廠事宜，另各單位也會提出可行措施，避免像科慕一樣問題不斷。

環保局公關室主任賴建南表示，科慕公司列管的化學物質「氯」，環保局會同環境事故專業技術小組，現場執行毒性化學物質氯灌裝轉讓及退運作業，已完成移除，後續將再次進場確認場內毒化物是否仍有殘餘。

賴建南提到，科慕公司於農地違法堆置的再生粒料，已於16日提送完成清運文件，後續環保局將進場查驗與檢測土壤。此外，待廠內粒料移置完成後，也會檢測土壤，若有超過土壤汙染管制標準，將公告為控制場址，以利汙染註記與改善管制。

至於沿海捕撈鰻苗的漁民反映受汙染影響， 賴建南說，可先向當地調解委員會申請調解，若調解不成，環保局會啟動公害糾紛程序及紓處程序。

吳進昌也表示，經市府跨局處因應會議後，相信後續會更加強監督業者妥善撤廠，他也會協助受理捕撈鰻苗的漁民登記損害狀況，盼理性爭取合理補償，也希望廠商能善意回應。