世豐電力董事長胡惠森表示，花蓮卓溪鄉是他看過最美的景點之一，甚至遠勝於歐洲許多度假景點。世豐電力在卓溪鄉經由六大關係部落行使部落諮商同意權投票，取得在地村民支持與信賴託付下，世豐電力承諾建設安全可靠的水力發電廠，也希望為地方部落帶來更美好的生活環境、協助地方小農創生、年輕人返鄉創業。

卓溪鄉在地青年提出了多項期待，包括如何規劃特色部落，吸引民眾參與原住民的織耕、打獵文化，尤其豐坪溪優美的河線、山景自然風光，適合規劃自行車道或半馬馬拉松，希望藉由專業的行銷包裝吸引各界認識美麗的卓溪鄉豐坪溪！

世豐電力表示，期望透過集團的資源，結合卓溪鄉公所、鄉民代表會和地方村民共同打造美麗的卓溪鄉，協助青年返鄉創業，將花蓮卓溪鄉美麗的風景、人文、水電資源都留在花蓮家鄉，並讓世界看見卓溪鄉！

據了解，世豐電力最早原規畫2座水力發電廠能在今年底完工，但為取得村民更多的支持，預計完工時程可能會延至2027年左右。一旦世豐電力有穩定的收入，就會朝公發進軍資本市場。