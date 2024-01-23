國內電力需求攀升，為跟上國際淨零排碳及重啟核能等趨勢，國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及新科立委當選人李彥秀、羅智強今(23日)舉行記者會宣示，未來將推動修法解套核電廠延役，針對《核子反應器設施管制法》第6條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。前中廣董事長趙少康也強調，應修法鬆綁核電廠延役緊箍咒，這不但關係高科技產業供電，更攸關台灣的反封鎖能力。

趙少康今(23日)在臉書發文質疑，大選才剛結束，4月電價要大漲25％的傳言就甚囂塵上，難道是在懲罰票投賴清德的選民？台電幾乎每年虧損，累積到去年底已經超過3820億元，幾乎就要破產，即使台電已經連續2年漲電價，還是補不回來。民進黨政府宣稱民生用電沒漲，但是漲工業和大用電戶，就會轉嫁到下游和民生物價，小市民的荷包還是倒楣。蔡英文當年喊出「10年不漲電價」的承諾，真是成了天大的笑話！

趙少康提到，國民黨立委吳怡玎今在記者會中形容，台灣正面臨「電太貴、電不夠、電太髒」三大能源問題，問題就出在民進黨意識形態治國，堅持錯誤的能源政策，不但2050淨零碳排目標注定跳票，對各國逐漸將核能視為過渡性永續能源的大趨勢也視而不見！

趙少康指出，吳怡玎委員在立院這屆任期已經提案修改《核子反應器設施管制法》，刪除核電廠必須在使用執照到期前5年申請延役的規定，為核電廠延役的緊箍咒解套，在民進黨多數暴力下，始終排不進議程。王鴻薇、李彥秀和羅智強幾位新任立委今天表態，將繼續推動修法，不設定延役申請期限，並在加強檢視核能安全無虞後運轉，「我表達全力支持！這才是面對台灣能源問題，替賴政府錯誤能源政策善後的務實做法！」

趙少康強調，全球有137座核子反應爐運作超過40年，佔了全球反應爐的1/3左右，台灣的核電廠運轉紀錄良好卻貿然除役，實在太可惜。價格合理又充足的電力，是讓大家安穩度日、經濟發展的基礎，尤其台灣倚重的高科技、AI等產業，都仰賴穩定的供電，能源政策在戰略上，更攸關台灣的反封鎖能力。

趙少康表示，新國會的新民意已經出現，這次大選中，國民黨跟民眾黨都支持核電廠延役，鬆綁延役的緊箍咒，藍白應該合作修法，展現在野黨監督制衡、撥亂反正的力量。