針對監察院糾正文化部關於推動公共藝術斥資百億推動卻遭代辦壟斷 ，文化部表示，在不涉及修法層次面向，已陸續進行改善，之後將參考諮詢會議討論，展開最大規模公共藝術制度修法。

為徹底回應及解決各界對於公共藝術相關質疑及建議，文化部去年11月起，廣邀公共藝術領域專家學者、藝術家、策劃單位、興辦機關等，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面進行全面檢視及討論，期盼透過廣泛討論的諮詢會議，充分聆聽及凝聚解決做法及未來發展方向。

針對監察院糾正案中指出，「文化部專家學者資料庫中委員僅366人，專業層面分布不均且多年未新增」，文化部對此已經著手重新檢視、調整委員資料庫，除適才分類，也廣邀各界推薦適合人選，擴展參與層面。

至於監委所提有不肖業者以不正手法取得標案、壟斷市場等違法行為，除已進行司法調查外，文化部亦已要求代辦公司資訊應於設置計畫書及徵選簡章中明白揭露，有效遏止壟斷行為。