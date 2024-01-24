外資調升目標價的原因包括：一、積極的產品組合調整。二、在泰國擴充生產能力後成本效率的改善。三、受惠生成式AI浪潮，個人電腦周邊產品周期性的改善。外資也上修了今、明兩年群光的每股獲利估值，調幅為3%。

群光2023年全年合併營收為983.22億元，跌破千億關卡，年減15%。公司預期2024年將重拾成長動能。法人估，今年群光的營收成長可達2位數，營收重新站回千億大關。群光鍵盤、影像、電源三大事業可望同步成長，除了客戶庫存水位已低，群光將受惠於PC/NB市場的復甦，以及AI PC所引發的換機需求，AI PC將帶動鍵盤設計的改版、鏡頭模組導入AI功能、及電源供應器瓦特數提升，相關規格的升級不僅將推升群光營收成長，更進一步優化產品組合，提高獲利表現。

群光（2385）於2019年開始建造第一座泰國廠，前年已貢獻15%集團營收。為滿足歐美客戶需求，群光加大在泰國生產的力度，旗下的子公司群光電能，在去年第3季已建造完成第一座泰國廠，群光第2座泰國廠預計在今年上半年即可開始生產，預期泰國廠區未來將成為群光集團營收成長的重心。