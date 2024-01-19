台指期夜盤19日延續早盤的慶祝氣氛，最高一度衝上17,758點，持續維持在平盤以上漲幅。而美股開市前，道指期貨大漲接近200點，市場預估，標普500指數相當接近歷史高點，也有望在今日收盤創高。

凱基期貨表示，籌碼面來看，外資期貨空單在台積法說會後大幅減持萬口，台指期淨空單從1.3萬口回補至剩下2,613口，現貨、期貨同步偏多顯示整體看空台股態出現變化，似乎有種萬般打壓只為進貨的即視感。後續觀察外資在期貨市場是否持續削減空單並進一步將留倉由空翻多，以及現貨市場方向是否持續大幅買超，若回心轉意加大買超力道，預期外資在力抗投資人押寶的選舉行情未即時發酵下，將提早卡位傳統的農曆春節行情。

觀察期交所內的商品交易情況，也普遍有不俗表現，小臺指期小漲29點、電子期貨上漲0.8點、小電子期上漲0.7點、半導體30期貨上漲24點、台灣50 ETF也上漲0.4點。國外指數期貨部分，美國道瓊期貨上漲235點，美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨上漲15.5點、66點及46點，英國富時100期貨也上漲19點；商品期貨方面，黃金US期小漲6.9點、台幣黃金期上漲41點，成交價暫報7,736點。