外資分析，由於消費型筆記型電腦的淡季和二月份因中國新年放假天數較多，首季的營收季增可能小幅下滑，年增有機會持平。預期1月和2月的收入增長將放緩，而在農歷年後的3月將呈現月增成長。儘管由於季節性原因造成首季增長較緩慢，但由於市場對人工智慧伺服器的需求旺盛、全面的CSP客戶基礎以及更好的GPU供應，對2024年的廣達人工智慧伺服器增長持樂觀態度。

至於在汽車業務方面，外資表示，廣達為美國領先的汽車原始設備製造商提供ECU解決方案，並逐漸擴大在墨西哥的產能，擴充中滲透更多全球一線汽車製造商。廣達目前正在進行新的設計專案，並計劃在2025/26E為更多全球一線汽車製造商提供ADAS/AV控制器。預計其汽車業務在2023/24將貢獻5%/6%的收入，受惠於每輛車輛的內容價值較高和新客戶滲透。

廣達董事長林百里今年旺年會表示，去年的一年很精彩，因為AI的時代終於來臨了，其實我們也等了很久，我們不是巧合，2016年就開始準備，去年得到最好的成果、最好的機會。由於AI需求非常暢旺，公司得到的訂單也是源源而來，去年一年業績長紅長紅、獲利長紅長紅、獲利率也是長紅長紅。今年努力「乘風破浪」，即乘著AI大風、排除萬難往前進，今年是龍年，我們還是要做龍頭！廣達將全面AI化，沒有AI我們就不做了，PC、伺服器及車用電腦通通都要AI，今年要使用AI來做各種運用，我們有AI製造、AI醫療、AI移動駕駛，一連續的AI應用是市場所需要的，這也是廣達的價值所在，透過創新解決方案，創新我們的價值。