金管會上周宣布，鬆綁金控以「資本公積」配息的標準，分配後僅需金控集團資本適足率在120%以上、及子公司適足率合規即可。上市公司（包括金融控股公司，FHC）通常應該從其「未分配盈餘」賬戶支付現金股息。然而，當由於損失或各種儲備的提取導致「未分配盈餘」不足時，公司可以選擇從權益的其他項目中支付現金股息，如法定儲備或資本公積。金管會的新股利規定，主要目的是維護金融體系的資本韌性。最終拍版定案的版本和之前的差異在於：如果一家金控公司申請從「資本公積」支付現金股息，只需要確保其在集團資本適足率在120%以上，及子公司適足率合規即可。將「法定盈餘公積」和「資本公積」脫鉤，以集團資本適足率在120%的標準來看，並不是高標。在過去幾年中，曾經使用資本公積支付現金股息，以國泰金為代表，當時因債券按市場價值計價損失而使其帳面價值暫時下降。

金管會的新規定，對金控而言仍然是一個溫和的正面因素，因為在市場波動時，公司可以提供更清晰的股息支付能力。若以2023年半年報來看，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、華南金（2880）、玉山金(2884)、永豐金(2890)、元大金(2885)、台新金(2887)等，都可以在2024年向金管會申請以「資本公積」配息，加碼股息給小股東。