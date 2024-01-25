賓士車在國道1號不明原因，竟然對著大車急煞、急停，以及攔車。（圖／翻攝自爆料公社）

這是要1打幾輛大車？今(25)日凌晨1時許，1輛賓士車行駛在國道1號北上方向，沿路不斷狂飆、切車道，在大車前方急煞、急停，甚至還開啟大車的駕駛座車門，以及攔下大車敲擊其擋風玻璃，嚇得1名站在一旁的短褲女子嚇喊「好了啦」；對此，網友看了影片傻眼表示「關3年、加上終身吊銷駕照，合理吧？」、「想知道猴子的下場」。

「爆料公社」發布一篇匿名貼文，有輛賓士車在國道1號狂飆，過程中不斷切換車道，不明原因任意在大車前急煞、急停，惹得1輛聯結車切入內線道將賓士車擋住去路，沒想到，賓士車駕駛竟然下車強制開啟大車的駕車駛門，聯結車駕駛則趕緊將車開走。

而另一段影片可見，賓士車駕駛又再次下車理論，並且對著大車的擋風玻璃敲擊，而站在一旁穿著短褲女乘客嚇壞直喊「好了啦」。

賓士車「1挑4大車」的畫面曝光，網友紛紛留言表示，「關3年、加上終身吊銷駕照，合理吧？」、「想知道猴子的下場」、「不是...這個大卡車司機好厲害」、「賓士運氣真好遇到煞車不錯的大卡這樣攔停還煞得住，煞不住跟馬子一起去領香吃蠟燭了」、「傻眼，這種男生我半夜也把他送去動物園」、「還好現在是2024年了，若是在19xx年，這台賓士絕對被拖進廢車廠」、「這是要一次打十個嗎？」。

國道第三公路警察大隊表示，駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，已違反《道路交通管理處罰條例》第43條1項4款，處駕駛人6000元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣車牌6個月；另有涉及公共危險部分，調查後將依法通知涉嫌人及相關證人到案說明，如事證明確將依公共危險罪函送地檢署。