高雄林姓、袁姓夫妻檔與3名幼子，昨晚陳屍位於新興區租屋處，林男一家在20日曾開車自撞，整輛車都被燒毀。（圖／警方提供）

高雄林姓、袁姓夫妻檔與3名幼子，昨晚陳屍位於新興區租屋處，林男一家在20日曾開車自撞，整輛車都被燒毀。（圖／警方提供）

高雄林姓、袁姓夫妻檔與3名幼子，昨晚陳屍位於新興區租屋處，由親友向警方報案破門後已明顯死亡，一家五口疑被經濟壓力逼上絕路，警方已報請檢察官相驗釐清死因。不過就在稍早，這起案件傳出案外案，林男一家在20日曾開車自撞，整輛車都被燒毀。

鼓山分局中洲派出20日上午7時許接獲報案，高雄市旗津區勞動女性紀念公園前一輛自小客車自撞。警方獲報後立即到達現場，發現一輛自小客車駕駛疑似精神不濟自撞路燈燈桿，人員均下車後，車輛起火燃燒，警消協助救援以及交通疏導。

據了解，林姓駕駛（27歲）載著一家五口到旗津地區遊玩，行經旗津三路時疑似駕駛精神不濟，導致車輛自撞路邊電線桿，所幸乘客及時逃生，僅乘客臉部擦挫傷，起火原因仍待消防局火調科調查釐清，警方對駕駛林男實施酒測值為0，警消將駕駛及乘客送往旗津醫院檢查、包紮後幸無大礙，詳細原因還有待釐清。

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