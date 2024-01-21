台南市佳里區南47線3.5公里處，昨天（20日）晚間10時許發生1起自撞車禍，28歲黃姓男子駕自小客車載著5歲及3歲2名幼兒要回家，因不明原因失控，連續撞擊橋墩、路樹，車身掉入地瓜田裡，黃男飛出車外渾身重傷，送醫後昏迷，2子擦挫傷當場大哭，所幸3人送醫後暫無生命危險。

據了解，黃男是西港人，昨晚駕車載兩幼子，沿著佳里產業道路行駛，欲回西港家中。行經南47線3.5公里處，突然車輛失控，先衝向對向車道，撞擊橋墩後，滑行再撞擊路樹，最後衝進田園，車輛嚴重變形。

目擊路人表示，當時黃男車速偏快，聽到「碰」一聲撞擊，就發生車禍。車前的擋風玻璃被撞到不見，黃男當場噴出車外，幸當地土壤鬆軟，他第1時間倒臥地瓜田中哀號，路人趕緊先將卡在車內大哭的2幼童抱出，然後報案。

警消到場發現，黃男右大腿骨折、明顯變形，頭、臉與腳有多處撕裂傷，全身流血，傷勢嚴重。3歲幼童嘴唇受傷流血，牙齒撞斷，5歲幼童僅輕傷。

救護人員將3人送醫，黃男有氣血胸情況，在車禍現場還大喊疼痛，到院後一度昏迷，所幸無生命危險。

驚嚇過度的2名幼童，經醫院救治已恢復情緒，警方在車內並未發現兒童安全座椅，黃男也並未繫上安全帶，詳細事發原因，將待黃男狀況穩定時，進一步調查釐清。