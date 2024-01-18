金門1名黃姓男子開車肇事後逃逸，被撞的蔡姓男子送醫一測竟是酒駕，2人均遭移送法辦。(圖／警方提供)

金門地區昨(17)日下午發生一起肇事逃逸車禍，不過被撞送醫的竟是酒駕男子！據警方表示，1名42歲黃姓男子駕駛黑色自用小客車，沿金湖鎮伯玉路3段由金城往瓊林圓環方向行駛，至120號之1前路段時，追撞前方欲左轉由48歲蔡姓男子駕駛之黑色自用小客車，造成蔡民臉部受傷，送衛福部金門醫院就醫，黃男則當場棄車逃逸。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對蔡民實施酒測發現其酒測值超標，另黃民涉嫌棄車逃逸，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪將兩嫌移請金門地方檢察署偵辦。

金湖警分局提醒民眾，「喝酒不開車、開車不喝酒」，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條修法提高罰責，如果餐敘飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

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