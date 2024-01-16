新北市三峽區中正路一段與光明路口，昨天（15日）晚間9時許發生一起車禍， 范姓男子（49歲）駕駛自小客車，在中正路與光明路口時，要迴轉往白雞方向，但卻在路口等待迴轉時，遭到後方自小客車追撞，但該輛車竟在肇事後立即逃離現場。

警方獲報到場處理協助並交通管制，隨即調閲監視器影像，要釐清事故原因。警方掌握肇事車牌號碼後，通知許姓車主到場說明，經調查發現，該輛車已於昨晚7時許，在桃園市觀音區大觀路一段失竊，警方將循線追查肇事駕駛到案。