今16日上午9時許，高雄市鳥松區文前路（澄清湖後門）發生自小客車撞斷路燈的車禍。（圖／警方提供）

今16日上午9時許，高雄市鳥松區文前路（澄清湖後門）發生自小客車擦撞路燈的車禍，警方獲報抵達現場，經了解23歲林男駕駛小客車行經鳥松區文前路北向南行駛，於路中迴轉時車頭不慎撞斷路燈，駕駛右手擦挫傷。

警方表示，16日9時許，仁武分局鳥松分駐所獲報鳥松區文前路（澄清湖後門）發生自小客車擦撞路燈情事。警方獲報到場，23歲林男開車行經鳥松區文前路北向南行駛，於路中迴轉時車頭不慎撞斷路燈，林男經實施酒測值為0.13MG/L，輕傷表示無需就醫。

警方指出，林男酒測值0.13MG/L雖未超標，但其平衡測試卻未能順利通過，因此被依公共危險罪移送辦理；林男駕車撞毀路燈，主管單位養工處立即派員前往現場處理，將被撞倒的路燈移置維修，林男則需賠償相關費用，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

警方呼籲，用路人於轉彎、迴轉時應隨時注意車前、周遭狀況，並禮讓直行車先行，避免造成交通事故發生。