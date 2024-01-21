113年加強重要節日安全維護工作，將自2月1日起跑，為期15天，至2月15日止，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。目前正值冬令時節，且進入吃尾牙旺季，民眾進補飲用含酒精飲料或食用含酒精食物機會增加，桃園警方規劃各項勤務加強取締，並利用各項場合做交通安全宣導，以防制酒駕交通事故發生。

遵守交通安全規則是提升用路人安全的關鍵，酒後駕車肇事經常受到高度矚目，一直是警方防制重點，桃園分局將於轄區內擇定高發事故路口實施封鎖式路檢勤務，並於易超速路段架設移動式照相機，針對酒駕、超速等重大違規加強取締，希望藉由嚴正執法作為，提升防制交通事故成效。

桃園警方宣導防制酒駕。（翻攝畫面）

桃園警方呼籲駕駛人，酒駕相關罰則加重，去年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。

此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆卸車牌進行扣牌，車輛移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

另外嚴重超速也由原本超速60公里，降為超速40公里，一旦違規嚴重超速，除了罰鍰外，還會吊扣牌照六個月，實在得不償失！

警方表示降低車速可增加駕駛人的視野範圍、提升反應距離及空間，更可以降低發生事故機率及嚴重性，駕駛車輛務必減速慢行。

另外也要養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，桃警將貫徹「酒駕零容忍」執法決心，民眾不應心存僥倖，共同維護良好交通秩序。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！