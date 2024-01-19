今19日下午13時許，新北市五股區民義路二段發生一起翻車意外，48歲張姓女駕駛疑過彎操作不慎導致翻車。（圖／警方提供）

今19日下午13時許，新北市五股區民義路二段發生一起翻車意外，48歲張姓女駕駛疑過彎操作不慎導致翻車。（圖／警方提供）

今19日下午13時許，新北市五股區民義路二段發生一起翻車意外，48歲張姓女駕駛疑過彎操作不慎導致翻車。（圖／警方提供）

今19日下午13時許，新北市五股區民義路二段發生一起翻車意外，48歲張姓女駕駛疑過彎操作不慎導致翻車，駕駛自行脫困後送往林口長庚醫院就醫，初步檢視為輕微擦挫傷，經檢測酒測值為0，詳細肇事原因調閱監視器釐清中。

警方表示，今19日下午13時許獲報，新北市五股區民義路二段發生一起車禍，48歲張姓女駕駛疑開車行經該處時，疑過彎操作不慎導致翻車，女駕駛自行脫困後，由救護車送往林口長庚醫院就醫，所幸只有輕微擦挫傷，經酒測酒測值為0，詳細肇事原因還有待警方調閱監視器釐清。