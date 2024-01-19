宜蘭縣三星鄉人和村長廖熖今天（19日）駕車行經人和六路、雙和一路口時，與1輛砂石車發生車禍，廖熖失去呼吸心跳，經送醫後仍告不治，車禍原因仍待警方釐清；由於村里長任期尚未過半，預計3個月內人和村長補選。

81歲的廖熖是無黨籍，他從第15屆起連任人和村長，2022年他以10票之差擊敗對手，達成村長8連霸。

今天上午8時58分，他駕車行經人和六路與雙和一路路口，與1輛砂石車發生車禍，經急救仍告不治。