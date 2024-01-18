苗栗縣議員鄭碧玉參加國民黨內初選爭取出線參選苗栗市長。（謝明俊攝）

苗栗縣議員楊明燁參加國民黨內初選爭取出線參選苗栗市長。（謝明俊攝）

無黨籍苗栗縣議員禹耀東有意角逐苗栗市長。（謝明俊攝）

民進黨籍苗栗縣議員徐筱菁有意角逐苗栗市長。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍日前當選立法委員，所遺市長職缺將辦理補選，國民黨苗栗縣黨部18日下午在黨部邀集縣長鍾東錦、邱鎮軍，以及3名有意參選的黨籍縣議員余文忠、楊明燁及鄭碧玉等協調，結果在場人員同意以全民調方式決定何人出線，民調時間將從2月1日起連續3天。

苗栗市長邱鎮軍在這次立委選舉中當選苗栗山線立委，並將在2月1日向立法院報到成為新科立委，依規定邱鎮軍必須在1月31日前向苗栗縣政府提出辭呈，由於苗栗市長任期超過一半，依法必須辦理補選，在邱鎮軍投入立委選舉同時，國民黨系統就有多人表態有意角逐，包括了縣議員余文忠、楊明燁及鄭碧玉，3名縣議員都是苗栗市出身的縣議員，此外，還有無黨籍縣議員禹耀東、以及民進黨籍縣議員徐筱菁都表態有意參選。

為了協調國民黨參選人出線辦法，國民黨苗栗縣黨部18日下午邀集藍營大兵苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍及余文忠、楊明燁及鄭碧玉等3名黨籍縣議員在黨部協調，結果在場人員同意以全民調方式決定由代表國民黨參選苗栗市長人選。

3人中，鄭碧玉是4屆資深縣議員，為人親和，向來被視為議會老大姐之一，目前擔任苗栗縣議會國民黨團書記長，熟悉苗栗市地方生態，尤其深獲公務人員體系歡迎。余文忠與楊明樺都是2屆縣議員，屬於國民黨中生代青壯派人物，余文忠過去加入多個公益團體、關懷弱勢，積極投入參選苗栗市長，並有地方重量級人士全力支持，楊明燁則出身苗栗市政治世家，母親鄒玉梅更是前任苗栗市長，在苗栗市也擁有相當雄厚實力，楊明樺子承母志，力求有機會拼戰苗栗市長。