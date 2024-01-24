台灣正面臨霸王級寒流，不少民眾四處找尋賞雪點。這時候，四輪驅動（AWD）車款在雪地、結冰路面行駛時確實有助於提供額外的牽引力，但無論有多少輪子提供多少動力，仍需要謹慎行駛，因為結冰路面橫向抓地力非常有限，紐約州一位Subaru WRX駕駛超車後不及，迎面撞上對向鏟雪車，車身當被雪鏟削成兩半。

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.



Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P — NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024

據汽車新聞網Motor01.com 23日報導，紐約州交通部（NYSDOT）發布了鏟雪車上的行車記錄器影片，提醒其他駕駛人不應在雪路上做出麽樣的駕駛行為。影片開始時，一輛WRX試圖超越一輛大型卡車，卻沒有察覺到在它和對向的鏟雪車之間沒有足夠空間，當場被剖半。

一名網友Erik Ghiraduzzi後來發布的車禍照片顯示WRX的後半部變成一團廢鐵，而車身前半部、B柱之前則是十分完整就好一把巨大到砍刀直接切成兩半一樣，所幸奇蹟似的無人受傷。

報導建議，四輪驅動可以在抓地力不好的的路面上加速，但無法幫助你減速，無論你的車輛是前驅、後驅還是四輪驅動，除了引擎煞車之外，4個輪子上的煞車仍然是唯一能降低速度的東西，所以在惡劣天氣時，務必小心行駛。