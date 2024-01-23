日本豐田汽車董事長豐田章男預測，考量到全球有10億人口沒有電力可用，全面轉換成電動車並不實際，因此電池動力的電動車預計只能佔據全球市場30%的份額，其餘部分則將由混合動力汽車、氫燃料電池汽車和燃油汽車所佔，

Toyota Motor Chairman Akio Toyoda believes battery electric vehicles will reach, at most, 30% of market share https://t.co/gyQpqAkXrE — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 23, 2024

據英國《電訊報》（Telegraph）23日報導，全球最大汽車製造商創辦人之孫豐田章男表示，他在這個月的一場商業活動中表示，通過製造昂貴的車輛來限制消費者的選擇和出行的能力並非解決方案。他說：「應由客戶來決定而非透過法規或政治來做出決定。」另外他也認為：「（內燃機）引擎肯定繼續存在。」

他認為，當全球十億人口中有人無法享有電力時，轉向電動車並非解決之道，傳統燃油車，以及混合動力和氫燃料電池車將繼續占據市場的其餘份額。

豐田汽車數十年來一直支持氫能源，投入大量資金和資源將其汽車用燃料電池推向市場。多年來，豐田一直在電池技術上落後，不信任鋰電池技術，並希望世界能夠接受其混合動力汽油電技術作為生態標準。

根據EVvolumes.com的預測，到2025年時電動車有望占據全球市場份額的23.5%。