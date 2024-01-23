中國大陸政府為發展Web3國家戰略，上週五（19）宣布成立虛擬現實標準化工作小組，以制定不同的規範來管理中國元宇宙平台（Metaverse Platform）。標準化工作小組將由大學、政府機構和企業組成，包括騰訊、華為、百度、網易和商湯科技組成。專家預計這筆投資將促使中國虛擬現實行業的發展超越西方，成為全球虛擬現實樞紐

🇨🇳 China Pushes Metaverse Standardization Group to Establish the Rules of the Yuanverse pic.twitter.com/rtQ1maJmEK — Jurijus (@TrendProCrafter) January 23, 2024

據區塊鏈專門媒體《Bitcoin.com》23日報導，中國政府準備為虛擬現實平台制定標準，根據1月19日發布的聲明，中國工業和信息化部（MIIT）宣布成立虛擬現實標準化工作小組，該小組將旨在制定有關虛擬現實平台組織和元宇宙發展的規則，建立國家元宇宙平台（Metaverse）並取自共通漢字「元」（Yuan）故取名叫做「元」宇宙（Yuanverse）

標準化小組將由產、官、學跨界組成，基於「工業發展和產業管理的需求」預計將在2月18日前接受相關小組的反饋意見。

中國工業和信息化部的標準化提議是在該國宣布新的Web3戰略後提出的，這顯示出北京對區塊鏈和虛擬現實領域的持續發展有信心，並將重點研究這些技術的可能用途。

由於人工智慧（AI）等新興技術的崛起，虛擬現實的熱潮已經消退，但中國似乎致力於成為該領域的領先者。去年9月，4個部委和MIIT發布了《元宇宙產業創新發展三年行動計劃》，以促進該國虛擬現實倡議的發展和增長。

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該計劃預計到2025年在不同應用領域實現突破，包括虛擬現實技術、行業和用例。專家預計這一投資將促使中國虛擬現實行業的發展，報告預測這些政策措施將使該國成為全球虛擬現實樞紐，超越西方的發展。