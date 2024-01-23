受戰爭與中美衝突影響，市場需求降低於是一般材料受到價格競爭影響，騰輝-KY 2023年度合併營業收入47.4億元，年減15.5%，但公司逐步轉型，朝少量多樣、客製化特殊材料發展至今已打入多個利基市場，截至年底，高毛利特殊材料銷售占比已超過50%，推升公司去年毛利率持續上揚，降低了營收下滑的衝擊。

展望今年，鍾健人表示，騰輝持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可。

目前騰輝-KY高毛利產品以散熱基板占比最高，已取得中國標誌性品牌車係年底推出的最高階電動車量產各種應用訂單，驗證公司散熱材料的市場策略成功，為散熱基板業績成長帶來新動能；再者，多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達，高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。

鍾健人表示，公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，產品結構多元布局於5G、散熱應用、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等，2024年營收動能強勁，預期今年營收可望年增雙位數，毛利率有望續揚。