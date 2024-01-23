一名網友在臉書社團「匿名公社」貼文表示，有不熟的朋友一直約吃飯，讓她感到很困擾，她指出，對方對方是3個孩子的媽媽，人也算不錯，有時會透露要推薦「產品」，感覺像是在做直銷，但對方就一直不定時會約吃飯，真的見面時也沒認真的聊天，還會帶一個不熟的朋友，一直想要聊產品的事，話題一直往那邊切過去。

該位網友表示，跟對方見面，真的很浪費時間，想問該如何拒絕對方，用以下這2種方式拒絕，還是有更好的方法，A：乾脆封鎖她的LINE，不要聯絡就好，或是B：委婉的詢問是不是做直銷？我不太有興趣。

網友表示，「妳不好意思拒絕，她就好意思繼續煩妳！」、「那麼扭捏幹嘛，她多得是一堆話術可以解決你模擬兩可的態度，真的直接說沒興趣，不需要，可以解決很多事！」、「C.跟她說妳最近缺一筆錢，跟她借個50萬來過年關。只要她聯絡妳，就跟她借錢，誰怕誰。」

「我會直接拒絕，說沒時間，如果她也說要推薦什麼給你，你拒絕，千萬不可不敢說，這樣她會以為有機會，纏著你不放，過來人的經驗分享」、「我早就認真執行杜絕“無謂的社交”這種事了，省了不少荷包和時間」、「已讀不回就好了啊，再繼續就不讀不回」。