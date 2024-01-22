上周六（20日）迎來節氣大寒，代表冬天的最後一個節氣，也是一年中陰陽轉換的重要時機。農業部漁業署也整理出，適合冬季時節養生的國產水產品。

漁業署指出，冬季日照較少，容易缺鈣，補鈣不只避免出現骨質問題，還能協助心血管與肌肉健康，冬季適合補鈣的食物，包括高鈣高鎂的「櫻花蝦」，連皮帶骨可食的「鰻魚」，以及鈣、鎂完美比例的「白蝦」，這些都是補鈣的好幫手。

適合大寒時節養生的國產水產品。（圖／翻攝自臉書／農業部漁業署）

至於大寒時期天氣較冷，容易讓腸胃功能失調，國產水產品中有誰可以幫忙呢？漁業署解答，富含維生素B12的「臺灣蜆」、「九孔」、「文蛤」，協助維持神經、腸胃系統完整運作超厲害。

冬季氣溫低，容易引發心血管疾病，降低膽固醇對人體大有好處，漁業署提到，含有不飽和脂肪酸的「虱目魚」、「秋刀魚」、「金鯧魚」都是好幫手。

關於虱目魚，高齡醫學內科醫師傅裕翔先前曾指出，虱目魚全身都是寶，連魚皮也是好油脂，其肉本身富含多種營養素，包括維生素、酶類、礦物質、不飽和脂肪酸以及高品質的蛋白質。

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