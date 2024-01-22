陶晶瑩、李李仁2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨公司美食街，創下3天完售的驚人業績，不料2023年8月突宣布撤出美食街，改做網路市場。今（22日）根據周刊報導，陶晶瑩夫妻指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，拒付貨款315萬。上月27日判決出爐，法院宣告陶晶瑩敗訴，必須支付貨款，否則辣杯杯恐遭法院查封。

陶晶瑩今早憤怒指控對方惡人先告狀，不滿對方四處放消息企圖影響輿論風向，「你知道他是什麼樣的人嗎？企圖讓員工沒薪水，當時還壓新聞，結果我們告上去了，他就惡人先告狀。」

根據《鏡周刊》報導，陶晶瑩夫妻與合作夥伴、供貨商吉品養生公司總經理劉吉仁因合作模式、廠商供貨及代工利潤等問題，在開業不久後意見分歧，陶經營指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，拒付貨款。法院上月27日判陶、李的公司敗訴，要賠不當得利315萬餘元，辣杯杯還有可能面臨遭法院查封資產的命運。

除了被告積欠貨款，李李仁也反控劉吉仁詐欺及背信，辣杯杯還寄出律師信，退出經營，否則要提告，合夥人斷然拒絕，李李仁隨即提告，但反遭檢察官打臉，台北地檢署認為，吉品養生公司確實有賣貨給辣杯杯公司，買賣之間賺取合理利潤是商業常規，不構成詐欺及背信，已給予劉吉仁不起訴處分。

陶晶瑩中午時直播分享事情經過，表示目前有2個官司進行，對方告他們侵吞貨款315萬是民事告訴，「這315萬是我們告他背信，如果涉及背信，請問為什麼我們要付給你？可能民事判決比較早出來，我們告背信已經是刑事案件，這是非常嚴重的事情」。

她說，食材多由劉姓合夥人採買，但她發現價錢高到不合理，詢問源頭後，發現僅20塊的成本，到了劉姓合夥人就變成42塊，她事後發現劉姓合夥人一直在替自己另外的有機公司牟利，不滿劉姓合夥人用二度抬價的手段賺取價差，因此拒付款項，並強調她有單據可作為佐證。

這批315萬的貨物去向？她坦言當時的確收下這批貨，但不願再以高價產品賺取暴利，決定在疫情期間捐給辛苦的醫護人員，「如果315萬涉及背信，請問我們為什麼要付給你？」

她哽咽表示，她只是想好好做一件事情，怎麼會這麼難，她提到開業半年時，劉姓合夥人控住私章，延宕貨款、不給付員工薪資，不捨員工的她先代墊300萬元付貨款跟員工薪資，劉姓合夥人才願意拿出私章付款。

她針對周刊報導中的「無償、免費贈與」說法相當不滿，直言用點腦筋思考就知道不可能提出這種無理要求。她也說，官司已經進行一年，她在這一年中都沒提過這件事，就是不想被外界認為她利用名人的輿論力量。

她直言，被控「吞股份、吞貨款」真的很難聽，也認為劉姓合夥人夫妻檔已經在外面放話多時，目的是想毀損陶、李夫妻的形象，影響2人沒有主持、戲劇邀約。對於周刊的報導，她也認真思考，是否將提出告訴。