藝人陶晶瑩及李李仁演藝事業成績亮眼，於2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下百貨街開業就連三天完售的業績，但在去年八月時約滿退出百貨公司美食街，改經營網路銷售。據瞭解，其實是辣杯杯的股東間發生供貨及代工利潤等問題，使得陶晶瑩與李李仁狀告劉姓合夥人，但法院日前判陶、李的公司敗訴，辣杯杯恐遭面臨法院查封資產。

陶晶瑩與李李仁開設的辣杯杯公司，與供貨的劉姓大股東因廠商點心採購及利潤問題，遭陶指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，且陶晶瑩認為該商品有經過她大量宣傳，有線上及線下行銷成本，拒付貨款。根據《鏡週刊》報導，辣杯杯還寄出律師信，要求合夥人無條件將股權贈送給陶晶瑩及李李仁、退出經營，否則要提告，合夥人斷然拒絕，李李仁隨即提告。

但新北地院於去年12月27日宣判結果出爐，辣杯杯敗訴，要賠不當得利315萬餘元。據檢察官調查，吉品養生公司確實有賣貨給辣杯杯公司，買賣之間賺取合理利潤是商業常規，不構成詐欺及背信，已給予劉姓股東不起訴處分。而劉姓股東也向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產獲准。