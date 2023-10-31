棒棒堂出身的劉峻緯（阿緯），從藝人搖身成為餐飲大亨，投入餐飲業快8年，如今發展出13間「點點心」港點餐廳、5間「忠青商行」台式飯館，連陶晶瑩因缺工結束「辣杯杯」時，都對他有員工宿舍的福利表達讚嘆。未料，今（31）日下午3時許傳出工安意外，外籍移工手指不慎被製麵機的滾輪捲入急送醫救治，對此點點心也回應當下狀況。

位在新莊區五權二路上「點點心」的中央廚房發生工安意外，21歲印尼籍男移工，疑操作壓麵機，手不慎被捲入機器中，導致中指指節壓斷、食指撕裂傷，救護人員獲報抵達，檢傷後將移工送往台北醫院救治。

對此，點點心也在臉書回應今天發生的意外表示「下午約四點，一位中央廚房同仁於執行清潔作業時，在未確認設備完全停止的狀況下，不慎操作導致手指前緣處受到開放性骨折。事發當下立即由主管陪同，將受傷的同仁送至醫院治療，目前恢復狀況穩定。公司首先將全力確保受傷同仁得到必要且完善照護，並即刻檢討作業流程、加強內部教育訓練，確保此類事故不再發生。」