2023台北勞工雙影展於3日晚間在松菸誠品電影院舉行開幕式，勞動局高寶華局長、開幕片《折翼姊妹》導演Joseph Mangat（潘宇綱）、代言人陳璽文等人均出席開幕活動。勞動局長高寶華表示，今年以「與神同行」、「藍領潛行」及「勞動金像獎」等三大主題，讓觀眾看到關於宗教的力量與勞動者的關係、藍領基層勞動者的職人精神及可能面對的職場安全、職場霸凌等，並擴大關懷的視角至移工處境、勞工的集會權、企業的社會責任及政府處理移工制度面的問題，期待多面向的勞動者心聲呈現，能帶給觀眾一場精彩的勞動影像嘉年華。

《折翼姊妹》導演潘宇綱此行來台參加勞工影展，他表示對台灣的勞動環境很有興趣，「如果有機會，我希望看到有關移民勞工的題材，尤其是菲律賓移工在台灣的經驗。 台灣與菲律賓在制度和實踐上的對比將為探索提供令人信服的角度。」

《折翼姊妹》紀錄著一間馬尼拉「造神工廠」裡的工人生活，其中有不少LGBTQ成員，她們的愛情婚姻不被教會接受，但她們依舊製作著天主教聖者雕像並向神祈禱，導演表示雖然菲律賓是天主教國家，但社會大眾對於LGBTQ 群體持開放和友好的態度，只是政府未能提供他們足夠的保護，「相信教會對政府的立法行為有重大影響，這就是影片想強調的矛盾之處。」

這部耗時6年才完成的紀錄片，潘宇綱卻坦言曾經想放棄：「我一度放棄了這部電影，在紐約剪接時完全迷失了，後來把這部電影擱置了一年。」直到回到菲律賓，製片人鼓勵之下才重新審視，「剪輯師將我初剪片段放給其他電影製作人，經過大家的回饋，給了我繼續完成的動力。」

潘宇綱現在只要有機會就會回到該間雕像工廠，「上次造訪就是上週來台的前幾天，每次我去參觀時，總會讓我想起我們拍攝時的情景。」他忍不住感嘆：「雖然一些受訪的朋友已經離開，但還是有些人記得我，就像老朋友重聚。」他也欣慰的說：「 工廠進行了一些改造，我相信這改善了工人的生活條件！」見證了勞工議題影像為社會帶來的改變。