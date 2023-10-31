該隻黑狗送往獸醫院治療，目前生命跡象穩定。(桃市農業局提供／呂筱蟬桃園傳真)

有民眾在臉書社團PO文，指出開車時，竟看見桃園市動物保護處的車輛，車輛後方竟掛著一隻黑狗，沿途遭到拖行，殘忍畫面讓人直呼太誇張，該位民眾也說，一開始看到黑狗還有在掙扎，最後只剩屍體吊掛在車後搖盪。桃園市農業局今天緊急澄清，相關人員去救援小狗，可能是黑狗太緊張在路途中跳出車外，同仁發現也緊急送往醫院，目前小狗生命跡象穩定，已全面檢視管制車安全性，並加強執勤同仁再教育。

民眾在網路社團PO文，指開車行經中壢區內定五街，「目睹一隻大黑狗被掛在可能是公家單位的捕狗車後面拖行，一開始還有微微的掙扎，最後只剩屍體吊掛在車後搖盪，在鄉間小道的後方，不知道該如何制止這件事，按喇叭也沒用，只能眼睜睜的看著黑狗生命的流失」。

桃園市農業局今天回應，民眾所拍攝到的照片管制車，為辦理遊盪犬貓案件處理的工作車，當天在進行流浪犬貓的回置作業，臨時因爲有熱心民眾通報該黑犬掉落水溝中需急難救助，同仁緊急趕到並將黑狗救出，評估需入院治療並上車，但途中可能因爲太緊張而不慎跳出，同仁也在發現後緊急安撫處理並送至獸醫院診療。

該隻黑狗目前生命跡象穩定並且持續追踪。動保處也針對該案刻正檢討中，後續會於管制車全面增設欄杆並加強執勤同仁再教育。