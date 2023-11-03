警政署為維護選前治安，展現打擊犯罪決心，通令各警察機關從10月23日至11月1日執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，掃蕩各式非法槍械、活躍幫派組織及假投資詐欺犯罪，強力打擊黑幫、黑槍、詐欺犯罪。

刑事局長周幼偉表示，警方秉持犯罪「零容忍」立場，除了持續肅槍、掃黑、打詐等各項查緝工作，也會利用各項行政措施、結合其他相關政府部門，從源頭攔阻犯罪，並適時修正相關法令，讓基層同仁執法更有力、更有效打擊犯罪，讓不法分子無法規避法令。

刑事局偵查第四大隊第一隊長陳漢仁說明案情。（林郁平攝）

警方查扣到藏頭詩字畫、匾額等黑幫贓證物。（林郁平攝）

警方統計，專案期間共查獲槍砲案件56件、各式非法槍械87枝及改造場所7處；掃黑部分，動員全國警力8620人次執行治平專案70件，查獲犯嫌412人，其中查獲的幫派分子包括日前囂張違法舉辦餐會，還讓參選民代拜票的新竹三光幫，及竹聯幫、天道盟、四海幫、風飛砂幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2354處；打詐部分全國共查獲277件1565人，查扣不動產9處、車輛16輛及1億8166多萬元。

其中，刑事局偵查第六大隊查獲朱姓男子等嫌非法改造槍枝，查扣非制式槍9枝、模擬槍4枝、子彈325顆及電鑽、鑽頭、切割機、銼刀等改造工具一批。偵查第四大隊查獲竹聯幫明仁會、弘仁會暴力集團，查扣匾額、旗幟、毒咖啡包、空氣槍、球棒、刀械等證物。偵查第七大隊查獲曾姓男子等42人涉嫌假投資詐欺、博弈轉帳水房案，查扣手機20支、電腦、存摺、提款卡、斷電遙控器等證物。

警方將明仁會洪姓男子壓制逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署表示，為遏止非法槍械危害民眾安全，避免不肖分子規避法令，將槍枝化整為零，除透過持續強力專案掃蕩，也在近期推動修正槍砲彈藥刀械管制條例，納管模擬槍、子彈零件，並增訂公然開槍刑罰，以期從源頭阻斷不法改造、遏止幫派教唆公然開槍犯罪行為。

警方查扣到黑幫藏頭詩字畫等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

對於詐欺犯罪利用網路的便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性，衍生出的新形態犯罪手法，除透過各項犯罪預防宣導教導民眾辨別認識外，刑事局也成立「情資研析專責小組」，結合偵查、業務單位，透過經驗共享、情資整合，共同針對新型態的詐騙手法研析，規劃專案聚焦打擊，該小組自成立迄今共產出47件情資，本次專案期間也因此破獲詐欺水房6件、詐欺機房1件及遊戲點數商詐騙案1件。