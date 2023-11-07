優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

本名翁雋明的知名YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻涉嫌持有二級毒品大麻，6日遭新北市刑大逮捕。據了解，Joeman坦承吸食大麻，擔心涉案會影響職業生涯。警方在家中搜出十多條捲菸紙，另外還有2個研磨器和磅秤，研判他手法專業，應該是「專業大麻戶」。雖然遭無保請回，確切案情則仍須釐清。

警方除在Joeman住處搜出大麻煙草外，還有印有大麻標誌的研磨器，專業的電子連磅秤及十多條捲菸紙，研判他早已經是圈內的老司機，呼麻應該已有一段時日。

據了解，Joeman告訴檢警，透過友人在網路買大麻，並坦承施用，「十分擔心涉案會影響職業生涯」。

新北市刑大接獲線報，發現YT有259萬人訂閱的Joeman、94萬人訂閱的蕾菈與丈夫湯宇等人，疑似在網上購買大麻吸食器，蒐證後報請檢方指揮，6日兵分9路，持搜索票分赴新莊、中和共10人住居所搜索。警方搜索Joeman新莊住處時，查獲約3公克大麻，另於蕾菈夫妻的中和住處，查獲近1公克大麻。

檢警拘提Joeman、蕾菈與丈夫湯宇及網紅周浣等10人到案，查扣大麻、磅秤及施用器具等證物，初步清查嫌犯之間均無共犯關係，但都向同一個藥頭購買吸食器，已採集尿液送檢，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署，將持續追查大麻來源。

蕾菈與湯宇則避重就輕，無法交代大麻來源，更否認吸食，供稱「不知為何吸食器放在家中」。警方採集涉案人等的尿液送驗，預計最快3周後有結果。

Joeman經紀人表示，配合調查，偵查不公開不便多說，之後委託律師處理。Joeman另委託律師發聲明，對於造成社會紛擾與不安，深感遺憾與抱歉。

此外，被帶回的還有小網紅周浣，在IG上有1萬多人追蹤。據悉，被帶回的10人目前尚未發現關聯，但吸毒案已在網紅圈掀波，人人自危。警方將續查上游。檢方複訊後，Joeman、蕾菈夫妻等9人無保請回，1人限制住居所。

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