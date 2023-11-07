新北市永和1間娃娃機店，日前遭檢舉疑違法改裝涉嫌賭博，永和警方獲報後成立專案小組，經多日調查，於5日前往搜索，當場查獲現場負責人王男（33歲）、員工陳男（25歲）及5名賭客，全案依法偵辦。

警方於11月5日執行搜索，當場查獲工作人員2名、賭客5名，查扣選物販賣機臺IC板、骰子臺、藍芽喇叭、點鈔機、數幣機、監視器主機、監視器鏡頭、犯罪所得新臺幣24萬元等證物。（圖／警方提供）

警方於11月5日執行搜索，當場查獲工作人員2名、賭客5名，查扣選物販賣機臺IC板、骰子臺、藍芽喇叭、點鈔機、數幣機、監視器主機、監視器鏡頭、犯罪所得新臺幣24萬元等證物。（圖／警方提供）

警方表示，警方接獲民眾檢舉，選物販賣店疑似有賭博情事，分局立即組成專案小組，發現該處設有暗門，內擺有違法改裝之（骰子臺、彈跳臺）及彩票彈珠等機臺，並疑涉有兌換現金之賭博情事，即向臺灣新北地方檢察署聲請搜索票。

警方於11月5日執行搜索，當場查獲工作人員2名、賭客5名，查扣選物販賣機臺IC板、骰子臺、藍芽喇叭、點鈔機、數幣機、監視器主機、監視器鏡頭、犯罪所得新臺幣24萬元等證物、全案依刑法賭博罪嫌移送偵辦，另5名賭客依社會秩序維護法裁處。

分局長李崇偉表示，無論是傳統賭博還是網路賭博，都存在著巨大的危害，尤其賭博成癮會導致個人身心疲憊和家庭的破裂，且因財務困難和心理障礙更會引發犯罪而危害社會。本分局將持續落實清源專案3.0，對非法賭博營業處所嚴加查緝，並運用第三方警政報請市府裁處，貫徹打擊不法的決心。