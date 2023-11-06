詐騙手法日新月異，新北市警察局邀請藝人伊正、楊尹嵐、吳鈴山及專業攝影團隊拍攝識詐宣導短片，日前在新北市警局粉絲專頁串流首播，針對現代年輕人最常遭遇「假網拍」詐騙、造成被害者人財兩失「假交友」詐騙，發揮創意將常見詐騙術語融入日常生活情境中，再以詼諧逗趣的風格呈現，提升民眾防詐意識。

新北市警方本次聚焦社群傳播媒體，邀請曾出演「八尺門的辯護人」資深藝人伊正、被封為新一代「莒光女神」楊尹嵐，以及目前在八點檔裡飾演要角的吳鈴山等三位演員，並指派刑警大隊資深刑事幹員「卸下制服」，化身一日演員與藝人共同「尬戲」。

為提升識詐短片點閱數並增加觀眾參與度，新北警在臉書粉絲專頁首播期間加碼舉辦抽獎活動，針對留言標註3位好友及分享貼文的觀眾，抽獎贈送犯罪預防宣導品「豹隊長」公仔，希望藉由藝人們的高人氣及抽獎活動，讓更多人能看見反詐宣導。

新北市警察局日前因破獲台版柬埔寨詐欺案，榮獲國家警光獎團體組偵查犯罪類第1名，新北市刑大偵查佐丁禹安破獲多起假投資詐欺案，亦榮獲本屆警光獎個人組打擊詐欺類第1名。

市警局表示，感謝伊正、楊尹嵐、吳鈴山3位藝人義不容辭參與本次公益拍攝，希望能透過藝人們專業演出還原完整詐騙過程，讓觀眾對於常見詐騙手法有更清楚認識而免於遭詐的風險。