台股23日延續上攻氣勢，高點暫報17,892點，持續往萬八整數大關推進，權王台積電（2330）盤中小漲1元，來到627元，強勢族群部分，多方指標由IC設計族群接棒上攻，千金股譜瑞-KY（4966）大漲逾半根停板，神盾（6462）及旗下安國（8054）、安格（6684）同步走揚，扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲138點，或0.36％，收在38,001點；標普500指數上漲10.61點，或0.21％，收在4,850.43點；Nasdaq指數上漲49.32點，或0.32％，收在15,360.2點；費半指數上漲10.94點，或0.25％，收在4,386.60點。

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲。儘管美國經濟諮詢委員會公布領先指標優於預期，使市場對FED於三月將降息的預期淡化，不過美債價格表現大致穩定，10年期美債殖利率小幅回落、盤中更是一度跌破4.1％大關。

此外，在4Q23美股財報季即將開始大量公布前，投資人對經濟軟著陸的信心增強，並期待重要的核心PCE年增率進一步降溫，而持續推升股市的風險偏好。在盤面指標股Nvidia持續創高的帶領下，道瓊與標普500指數再創歷史新高，其中道瓊指數收盤首度站上38,000點大關。

統一投顧表示，雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率近期反彈。但NVIDIA、AMD、微軟近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，美股四大指數創新高，加上台積電法說會釋出利多，外資認錯回補台股大買歸隊，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術及籌碼面重新翻多，重回中多格局，指數有望挑戰萬八。操作上建議可布局AI組裝、半導體、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、先進製程設備、航運等族群。