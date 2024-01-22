美股重量級科技股超級財報本周登場，科技股押寶買盤湧現，憑藉電子族群的亮眼表現，道瓊及標普500指數19日均創下歷史新高，美股22日開盤前三大期指同步走揚，台指期夜盤經歷早盤大漲逾百點激情後，則是小幅回檔24點、暫報17,791點。

美國本周重量級財報雲集，多家美股重量級企業財報將陸續亮相，網飛（Netflix）23日打頭陣，後續特斯拉、IBM、艾司摩爾（ASML）24日接棒掀牌，英特爾則將在25日重磅登場，將牽動台美股市半導體、AI概念股多空發展，法人看好，若相關個股財報及今年展望能一如台積電、美超微般繳出優異成績單，將有助前波漲勢落後美股的台股展開補漲行情。

觀察期交所內的商品也普遍回檔，小臺指期下跌33點、電子期貨下跌1.9點、小電子期小跌1.85點、半導體30期貨則是小漲4點、台灣50 ETF也下挫0.3點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤交易22日下午首發，夜盤目前小跌1元，成交價暫報628元。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨上漲30點，美國標普500期貨上漲1.75點，美國費城半導體期貨也小漲1點，那斯達克100指數期貨則是下跌31點，英國富時100期貨同樣下挫26點，報7,454點。

商品期貨方面，黃金US期報價下跌7.6點、台幣黃金期上漲11.5點，布蘭特原油期貨小漲3點，成交價暫報2,455點。

此外，美國本周也將公布去年第四季度國內生產毛額（GDP）及去年12月個人消費支出指數（PCE）數據，兩大關鍵經濟數據輪番登場，市場高度關注其對美國聯準會（Fed）利率前景的影響，華爾街預期，最新PCE年增率將進一步放緩至2.9％，超預期回落可望重新提振市場對聯準會3月降息的預期。

永豐期貨表示，台股連兩日站穩所有均線，短線型態翻多，上漲力道轉趨強勁，加上外資資金持續回籠、帶動新台幣升值8.8分，預料指數將有望挑戰前波高點反壓。