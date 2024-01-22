台指期22日延續上攻氣勢，盤中一度來到17,843點，目前暫報17,812點，上漲138點，漲幅0.78％，成交口數約3.8萬口；小電子期上漲11.3點，報價910.1點；小金融期上漲3.8點，成交價1,664.2點。

美國1月密大消費者信心指數初值為78.8，高於市場預期的70.1，也高於前值的69.7，創2021年7月以來最高；從分項來看，現況指數由73.3上升至83.3，預期指數由67.4上升至75.9。美國12月成屋銷售年化後為378萬戶，低於市場預期的383萬戶，也低於前值的382萬戶，創2010年8月以來最低。

美國聯準會舊⾦山分行總裁MaryDaly認為抗通膨尚未取得勝利，降息仍為時過早，需要看到更多證據證明通膨穩定朝向2％，目前的貨幣政策恰到好處，聯準會今年的工作將圍繞在政策的微調；芝加哥分行總裁AustanGoolsbee表示通膨數據將決定後續的利率走向，若通膨持續下滑就有降息空間，反之若通膨反彈也有可能再度升息，市場應多聚焦在經濟數據的變化。

第一金投顧指出，法說會上台積電明確看好2024年半導體業前景，並看好AI以及其他產業復甦有望，激勵指數跳空上漲，並收復所有均線。且指數收在17,465點之上，短線修正已經結束，周K線轉強，多頭重啟。

選股上，台積電效應因能持續帶動電子股發光發熱，資⾦短線上將聚焦晶圓代工、CoWoS設備股、AI概念股等。除電子股外，亦可關注航運股，由於紅海海運中斷狀況暫無進展，美國線仍續漲及SCFI連8紅，亦可關注⻑榮及陽明後續走勢。另2024適逢奧運年，且日本地震影響偏光板產能，面板報價有望上漲，亦能帶動群創及友達營運，並隨時留意持股水位，逢高獲利了結，嚴控資金風險。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,690點，下跌5點；布蘭特原油期貨報價2,445點，下跌48點；富櫃200期貨大漲105點；盤中暫報9,206點；臺灣永續期貨上漲96點，暫報9,067點；臺灣生技期貨上漲17點，報價4,045點；半導體30期貨上漲61點；成交價5,066點；航運期貨下跌 1.75點，來到151.10點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,566點，上漲412點；美國費城半導體期貨上漲185點，來到4,434點。