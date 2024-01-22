台中市烏日區農會「2024花現溪尾」嘉年華將於27日上午在溪尾國小旁農地登場，現場不僅有稻田音樂會、親子拔蘿蔔等多項冬季農稼田間活動，更打造一片粉色波斯菊花海，浪漫又吸睛。（潘虹恩攝）

台中粉色波斯菊花海現身烏日！台中市烏日區農會「2024花現溪尾」嘉年華將於27日上午在溪尾國小旁農地登場，現場不僅有稻田音樂會、親子拔蘿蔔等多項冬季農稼田間活動，更打造一片粉色波斯菊花海，浪漫又吸睛，鼓勵民眾走入田野，享受寒假時光。

寒假剛開始，烏日溪尾就迎來一場熱鬧的田園體驗活動，烏日區農會為推廣休閒農業和推動食農教育，規畫「2024花現溪尾．農業響宴嘉年華會」將於27日上午8點半到下午1點半在溪尾國小旁農田登場，現場規畫稻田音樂響宴、田野趣味闖關等、親子拔蘿蔔、草鞋墩工藝坊稻草人DIY、半路店生活協會造型卡通手繪紋身、等多項冬季農稼田間活動，相當豐富。

此外，烏日區農會也利用稻作休耕期在溪尾國小旁農田種下波斯菊，打造出農村冬日花海景觀，紅色、白色、粉色的波斯菊花朵爭相相綻放，隨著微風起舞，浪漫又吸睛。

烏日區農會表示，農會長期推廣在地農村文化價值、行銷農業產銷及服務，秉持著深耕在地、回饋鄉親、落實社會責任的理念，透過食農教育、農業體驗和農村復古風格，提供台中民眾、親子進入農村參與農業休閒活動的體驗，邀請民眾一同參與這次的稻田浪漫音樂響宴。

烏日區農會過去連續多年會在1月舉辦免費採蘿蔔，廣受民眾好評，今年則結合音樂會、花海、親子互動表演等打造更多元的活動，烏日區農會提醒，今年拔蘿蔔場地較小，花海美景無限，但拔蘿蔔體驗限量80組且不開放現場報名，提醒民眾事先於網路報名。