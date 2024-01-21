2024年1月21日新北市／現場超過200位來自各國小的學童與家長一起下田拔蘿蔔，並邀請家長為每位參與的學童樂捐100元予晨光基金會做公益。（于家麒攝）

2024年1月21日新北市／6000多顆又白又胖的「好彩頭」10分鐘內便被一掃而空。（于家麒攝）

長期致力於公益活動的金門在地企業-圓頭農牧，在去年春節前夕首度舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，獲得地區親子廣大迴響與共鳴；今年為延續關懷教育並落實慈善公益將活動再升級，今(21)日特別攜手地區公益團體以及超過200位來自各國小的學童與家長一起下田拔蘿蔔，並邀請家長為每位參與的學童樂捐100元予晨光基金會做公益，從小紮根回饋社會的觀念。

圓頭農牧創辦人薛承琛長期熱衷於金門教育慈善公益，也注重地區孩童的生活教育與親子關係，特別攜手晨光基金會與妙妙屋庇護工場，於寒假的第一個週日舉辦「第二屆親源頭．拔菜頭公益家庭日」活動，吸引超過200位親子踴躍參與。只見活動開始哨聲一響起，大小朋友們便一窩蜂湧入1000平方米的蘿蔔田中拚盡吃奶的力量瘋狂採收，6000多顆又白又胖的「好彩頭」10分鐘內便被一掃而空，每個小朋友抱著奮力自己拔出的「戰利品」都開心極了，最後還選出單顆重達4.97公斤的蘿蔔王予以表揚。

長期致力於公益活動的金門在地企業-圓頭農牧，今(21)日特別攜手地區公益團體以及超過200位來自各國小的學童與家長一起下田拔蘿蔔，並邀請家長為每位參與的學童樂捐100元予晨光基金會做公益，從小紮根回饋社會的觀念。（影片／劉瑋晴）

為幫助深耕金門20多年，因體恤地區心智障礙者就養需漂洋過海到台灣，為了讓家屬能就近安置而返鄉籌立，也是金門第一家教養機構及日間照顧中心的晨光基金會，圓頭農牧在此次活動中特別邀請家長，為每位參與的學童樂捐100元予晨光基金會，期許從小培養孩童關注社會、熱心公益的心。

圓頭農牧創辦人薛承琛表示，晨光基金會現今仍持續為離島身心障礙者及失能或失智長者提供在地化需求的照顧服務，長期為扶助弱勢及推展社會福利工作，將愛擴大並照拂離島金門，經營不易，也期盼藉此活動拋磚引玉，鼓勵社會大眾發揮愛心多做公益。