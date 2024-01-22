嘉義機場定位是軍民合用機場，目前是純客機，沒有貨機，目前嘉義航空站規畫要蓋新航廈。（本報資料照）

針對台積電考慮在嘉義縣設一奈米廠，立委蔡易餘說，這是非常好的消息，嘉義有很多優質台糖地，土地單純、沒有徵收問題，又鄰近嘉義高鐵站，不過半導體產品外銷最重要靠貨運，嘉義水上機場近年客運市場不大，可藉機擴展貨運，讓水上機場活化，從創造水上機場與熊本貨運直航等起步。

蔡易餘說，過去水上機場客運量較少，不過未來如果朝向強化貨運機能，一定非常有潛力，台積電日本熊本廠即將開幕，若能創造出水上機場與熊本縣貨運直航起步，也是爭取台積電來嘉義設廠一大利多，表示他已將想法告知嘉義縣長翁章梁，近期會約交通部來討論如何改造並升級「水上機場」。

蔡易餘說，沿海綠電充足，能拉專線供電，增進未來外銷競爭力，若台積電考慮在嘉義設一奈米廠設廠，那用水量大，一定要加速設立海水淡化廠的腳步。

嘉義航空站主任林哲暢說，嘉義機場定位是軍民合用機場，目前是純客機，沒有貨機，因民航貨運、客運屬不同需求，需進行分流、加以規畫，至於目前機場最新計畫是蓋新航廈，預計要花費4.8億元，興建計畫已送交通部。