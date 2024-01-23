在巴基斯坦訪問的大陸外交部副部長孫衛東，與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）會晤，雙方討論了共同關心的問題，以及在國防領域進一步加強雙邊合作的措施。

據香港商業電台報導，孫衛東表示，中巴兩國建立了全天候戰略合作夥伴關係，高度評價巴基斯坦為保障地區和平與穩定做出的努力，中方並對中巴經濟走廊項目的安全措施表示滿意。

穆尼爾對孫衛東的評價表示感謝，指出兩國關係建立在對地區和平、穩定和繁榮的共同理解上。

另據大陸外交部，孫衛東22日拜會巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）。孫衛東表示，中方讚賞巴方堅定奉行一個中國原則，支持巴方捍衛主權、獨立和領土完整，支持巴團結、穩定、發展、繁榮。

孫衛東說，中方願同巴方落實好兩國領導人達成的重要共識，深化政治互信，拓展務實合作，打造中巴經濟走廊「升級版」，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

艾維說，巴基斯坦堅定支持一個中國原則，將繼續堅定支持中國維護核心利益。巴方願同中方高質量建設中巴經濟走廊，交流發展經驗，讓合作成果更好惠及兩國人民。

1月20日至22日，孫衛東訪問巴基斯坦，其間還拜會巴國總理、參聯會主席、外交部長等，並與巴國外秘共同主持中巴經濟走廊國際合作協調工作組第四次會議。