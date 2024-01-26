警察日常除了處理社會案件，偶爾也會遇上難以解釋的靈異現象。對此，員警林成翰表示，他過去從警大畢業後，被分發至三峽警分局外勤偵查隊，期間處理一則車禍案子時，卻因在殯儀館「摘帽搧風」的動作，事後竟遭另名墜樓輕生的亡魂纏上，此後身體大感不適，直至被金紙店的姑姑提醒：「她一直在拉你的衣角，希望你能幫忙」。

新北市警察局公關室股長、員警林成翰指出，他過去從警大畢業後，被分發至三峽警分局外勤偵查隊，擔任一名巡官。林成翰收到的第一件報驗案，源於一場於凌晨時分發生的車禍事故，而該名死者，據悉於公路上慘遭一輛載豬的貨車活生生壓死。

林成翰表示，隔天報驗一早，他如常穿著身穿刑警背心、刑警帽子前往板橋殯儀館，並在外等待相驗結果。他回憶，當年時逢夏日，難免燥熱，於是未曾多想就摘下帽子，拿來搧風乘涼，直至報驗流程結束，見死者家屬、犯嫌並無異議，當時未將帽子重新戴上，就離開了殯儀館。

林成翰回到隊上後，身體道不出有何不適，只感一整天下來食欲不振、一整個晚上魂不守舍。對此，林猜測可能是第一次報驗，心理上難免不適應，並未曾多想。

時間來至隔天早上的9時分，林成翰下班後忽然被學長抓住，臉色略有異樣，「我帶你去一個地方坐坐」。緊接著，林就被該名學長帶往土城一座金紙店，稱要拜訪他的姑姑；抵達後，林只見裡面各類祭拜金紙、香火琳瑯滿目，再抬頭便是與學長的姑姑四目相望、大眼瞪小眼。

林成翰滿頭霧水時，姑姑忽然問他昨日是否去過醫院；林否認，姑姑再追問：「那你就是去殯儀館囉？」見他點頭坦承後，就繼續問他：「你昨天是不是把你的帽子拿下來搧風？」

對此，林成翰心頭一緊，前一天確實有將帽子摘下的舉動，於是趕緊問姑姑，這有什麼嗎？姑姑則解釋，「你背後一直跟著一個長髮女生，她一直在拉你的衣角，希望你能幫忙。」

據了解，該名長髮女亡魂，先前為感情困擾墜樓身亡，死遺體事後安置於板橋殯儀館，未料死後仍有遺憾，於是瞄準林成翰摘下警帽之際、趁機接近，請求他協助尋來生前的男友至靈堂道歉，並告知家人勿要掛心。

最後，林成翰完成女亡魂的心願，這起離奇事件就此告一段落。經過此事，林成翰也笑稱，「當時也是第一次遇到這種事情，覺得很神，後來才聽說警帽、警徽上的警鴿因為有鎮壓作用，所以在命案現場不能拿下來」；並強調：「當時年輕不懂事… 之後就再也不敢拿下來了。」

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