國道五楊高架北上下五股的匝道斜坡，今天（24日）下午4時許，發生一起4車連環車禍，從國道監視器來看，現場並沒有撞得很嚴重，但驚見最後一輛車，居然是價值800萬的悍馬車H1，所幸外線車道還可以通行，但現場車流回堵近1公里長。

現場車流回堵近1公里遠。（翻攝國道1968）

根據國道監視器看來，現場前3輛都是休旅車，最後一輛是黃色的悍馬車，人員都下車在旁邊，這起車禍疑似是因為車流回堵，煞車不及導致，現場已經有拖吊車在現場待命，而詳細車禍原因，還有帶國道警方調查後釐清。