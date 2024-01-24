每天下班回家累得半死，半夜還要被鄰居「啪啪啪」的叫聲吵醒，長期不堪其擾，跟房東抱怨也沒用，在信箱貼勸告文也沒用，沒想到今天（24日）凌晨又再度開戰，才拿起手機準備錄音蒐證，沒想到就結束了，讓這名不堪其擾的民眾好氣又好笑。
新北市這名每天被吵到無法入眠的廚師，他們一家三口，長期被隔壁年輕租客半夜吵醒，因為隔壁年輕男女常常在半夜開窗戶進行激戰，且叫聲相當大聲，讓廚師一家相當困擾，有跟房東抱怨過，但房東表示沒辦法管，而廚師也曾去按電鈴提醒，但對方拒不開門，只好在信箱貼上勸告文，但是三天兩頭還是半夜會被叫聲吵醒，實在令人困擾。
而今天凌晨，隔壁男女再度開始激烈的交手，廚師被吵醒後，正想拿手機起來錄音蒐證，沒想到短短的時間內，隔壁就繳械投降了，速度太快還來不及蒐證，讓這名廚書PO臉書自嘲「實在太快了」。
臉書PO文才出來，廚師的好友們紛紛留言表示：「還沒開始就結束的 10 秒哥」、「就沒了！！唉！要吃鳥頭牌了」、「刺激喔」、「增產報國」、「真的假的，這麼快」、「我都不只兩分鐘了」。
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