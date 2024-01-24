有網友開車行駛雪隧時，發現內線車道的轎車，疑似開到恍神，前方都已經回堵閃雙黃燈了，這名網友剛講完可能會撞上，結果就真的撞上了，這張嘴猶如開過光一樣，整段行車紀錄器畫面被PO在網路，網友直呼：神啊！

網友將這段行車紀錄器畫面PO在《爆料公社》，發文表示：「這嘴開過光的～神預言，國道五號雪山隧道，這種打雙黃也沒得救，已經恍神到沒在看路..」。

根據影片內容，這起事件發生在本月19日，網友行駛在雪山隧道內，當時發現前方車流回堵，駕駛們紛紛閃著雙黃燈警示，這時內側車道有輛轎車可能開到恍神，而網友覺得這輛車可能會撞上去，才剛講完就聽到碰撞巨響，而網友旁的女乘客也發出「靠」的驚嘆字，隨後就幫忙報警，然後就繼續前往後續行程了。

網友發現內側車道的轎車可能會撞上前方車輛。（爆料公社）

轎車撞上後，引擎蓋都掀起。（翻攝爆料公社）

網友看到這段影片，紛紛留言表示：「真的有夠準」、「4輪這樣還可以上國道?」、「鐵口直斷」、「阿你是勒」、「千錯萬錯都是別人的錯」。