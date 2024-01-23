今年元旦掛牌的台鐵公司，誤點情形又發生，今（23）日上午台北往七堵的多班列車誤點，甚至有列車誤點長達51分鐘，不少網友紛紛在臉書社群抱怨，還有網友調侃人怕寒流，火車也怕。對此台鐵公司表示，正線上的轉轍器故障，影響七堵往宜蘭列車，目前已經修復完畢。
據台鐵e訂通列車時刻查詢顯示，台北往返七堵的許多列車都有誤點，尤其是七堵往台北方向的列車是班班誤點。台鐵公司解釋，由於正線上的轉轍器故障，導致七堵往宜蘭的列車受阻，目前已經修復完畢，但由於是在正線上，還需要持續觀察。
今年元旦掛牌的台鐵公司，誤點情形又發生，今（23）日上午台北往七堵的多班列車誤點，甚至有列車誤點長達51分鐘，不少網友紛紛在臉書社群抱怨，還有網友調侃人怕寒流，火車也怕。對此台鐵公司表示，正線上的轉轍器故障，影響七堵往宜蘭列車，目前已經修復完畢。
據台鐵e訂通列車時刻查詢顯示，台北往返七堵的許多列車都有誤點，尤其是七堵往台北方向的列車是班班誤點。台鐵公司解釋，由於正線上的轉轍器故障，導致七堵往宜蘭的列車受阻，目前已經修復完畢，但由於是在正線上，還需要持續觀察。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。