台鐵SIRAYA西拉雅號彩繪列車被鐵道迷喻為是「穿毛衣的電車」22日正式亮相登場，預計從23日開始至4月30日止，行駛於嘉義-屏東區間，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣，車廂內海報框呈現交通部觀光署南部國家風景區的特色景點。2月份還將配合「台灣燈會在台南」活動，預估可帶動一波觀光潮。但該車頭外塗裝的紅色雪花造型引發網友討論，有人覺得「像吐了檳榔汁」，不太吉祥。

台鐵公司組改揭牌元年，交通部觀光署攜手合作首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」。觀光署長周永暉今宣布，行駛期間從明天開始至4月30日，主要行駛於嘉義、屏東區間，台南市長黃偉哲23日將在車站迎接。台鐵董事長杜微預告，2月配合「台灣燈會在台南」，又逢台南建城400年，預估帶動一波觀光潮。「台南400年」主視覺系統設計者李明道也分享創作靈感，希望旅客搭乘這班「戀愛列車」，能夠感受到滿滿的溫暖。

PTT網路名人「Z9神龍」吳達偉在臉書轉發此訊息，直呼「戀愛了！血色戀愛？」媒體人黃揚明也分享他的貼文表示「我懷疑有人惡搞台鐵，但我沒有證據……」只見該列車的車頭部分呈現巨大的紅色雪花意象，旁邊遍布了更多中、小型的紅色雪花圖案，讓不少網友看了很難不產生聯想。

國民黨高雄市議員白橋茵留言直言「怎麼好像不太吉祥？」、「嚇死人了，以為撞到什麼噴得到處都是？」、「有人在陸橋上扔吐檳榔汁的杯子？」、「不要亂批臺灣美學」、「唉喲！不要吧」、「撞進野鳥群還是？」、「怎麼跟台鐵制服一樣讓我無言」、「檳榔汁保護色」。