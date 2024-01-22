大陸利用探空氣球侵擾的動作加遽！國防部今(22日)表示，偵獲共機4架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，另偵獲6枚空飄氣球，逾越海峽中線，分於基隆西方、屏東西方，續向東飄行。而這也是陸方利用探空氣球擾台後，創下單日數量最多的紀錄。PTT鄉民直呼「氣球飛越南關我們啥事？」、「怎麼沒發警報，砸下來怎麼辦？」、「感謝民進黨政府開放領空」、「沒發簡訊？」

根據國防部公布解放軍軍機艦動態，迄今(22日)上午6時止，偵獲共機4架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

昨(21日)上午5時56分、8時08分、9時54分、9時45分、下午13時50分、晚間19時33分，陸續偵獲空飄氣球6枚，逾越海峽中線，分於基隆西方65、57、72浬、屏東西方164浬、基隆西方65、92浬，高度約1萬5000呎至2萬7000呎，續向東飄行，並於昨(21日)上午6時50分、8時24分、10時10分、下午15時45分、15時48分、晚間22時08分消失。

有網友今(22日)在PTT八卦板以「台灣國防部：本日一顆高空氣球飛越南部」發文問卦，他指出，國防部報告今天有6個中國大陸熱氣球，其中1個飛越台灣南部，此外，截至今天上午6點，在台灣周圍發現了4架中華人民共和國解放軍飛機和4艘解放軍海軍艦艇。從1月1日開始，在台灣大選前連續 13 天，中國向台灣上空和周邊地區發射了32個氣球。還偵測到100多架軍用飛機（包括無人機）、60艘軍艦和3顆衛星。

鄉民表示「所以有做了什麼措施？」、「射下來阿！跟我們講幹嘛」、「警報呢」、「熱氣球的英文是什麼」、「學美國開戰機打下來啊」、「每天報這個都報到無感了」、「為什麼這次沒有國家級警報」、「越南喔，沒事啦」、「注意！政府又幫你發現了一顆氣球」、「然後沒簡訊？」、「抗中保台國防部隊連顆氣球都射不下來？」、「又越南了」、「怎麼沒發警報，砸下來怎麼辦？」、「日本氣球飛越南關我們啥事？」

還有人說「乃哥：啊，Balloon（氣球，諧音不錄）了！Balloon了！」、「選舉完了沒有警報了」、「警報咧？」、「高空的垃圾會影響客機，畢竟無動力，客機只能自己閃，比被鳥擊危險」、「Missile（飛彈）來了」、「有打下來再報好嗎？氣球都不敢打」、「熱氣球丟炸彈的話要怎麼防禦？」、「這個氣球英文應該是missile」。