針對媒體報導「為太陽能板搭戰甲車棚」等內容，國防部今(22)日表示，國防部配合經濟部政策，在不影響國防安全及戰備演訓前提下，辦理委商標租太陽能光電設備。各式主戰裝備掩體、重要及機敏場地，均未設置光電板。

國防部強調，國軍以戰備訓練為國防施政優先，人員、裝備之分散部署，為基本要求。各式戰甲車停用均有固定掩體；經同意搭建之鋼棚，主用於提供部隊晴雨天操課、車輛暫停保養等多重功能，而非「集中停放戰甲車」，相關報導並非事實。