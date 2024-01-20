The onboard camera captured the moment when a missile launched by the Houthis from Yemen struck the Malta-flagged and Greek-owned MT ZOGRAFIA bulk carrier in the Red Sea on Tuesday. pic.twitter.com/ZB60Jfu9ZG — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 19, 2024

近幾星期來，葉門「青年運動」（Houthi）叛軍多次襲擊穿越紅海南部、曼德海峽（Bab el-Mandeb strait）和亞丁灣（Gulf of Aden）的船舶後，網上開始瘋傳反艦飛彈擊中一艘貨輪的瞬間實況。

據《動力》（The Drive）網19日報導，儘管「青年運動」在危機紅海中，不斷以巡弋飛彈和無人機攻擊船隻，但這卻是它第一次動用反艦彈道飛彈（ASBM）。

懸掛馬爾他（Malta）國旗的希臘散裝貨輪「佐格拉菲亞」號（M/V Zografia）3天前遇襲，而影片來自船上的閉路攝影系統。主管中東美軍的中央司令部（CENTCOM）當時說，它被反艦彈道飛彈擊中，如今影片還原了當時的狀況。

Video Of Anti-Ship Missile Striking Ship During Red Sea Attack Surfaces



The video shows one of the Houthis’ Iranian-derived anti-ship missiles impacting the bulk carrier M/V Zografia in the Red Sea.



Story: https://t.co/WEeO6GLFSV — The War Zone (@thewarzonewire) January 20, 2024

從影片中可以看到，飛彈約以45 度角，高速擊中船中段和船頭之間的部位，而爆炸規模很大。由於據悉船上的橫梁為32公尺，但單靠靜止畫面截圖，還是很難估計飛彈的長度。無論如何，「青年運動」的「阿塞夫」（Asef）反艦彈道導彈是直接從伊朗的 「征服者」（Fateh）313型衍生而來，長約9公尺，而這是「青年運動」軍火庫中最大的專用反艦彈道飛彈。